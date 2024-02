Villas-Boas quer "as eleições mais votadas de sempre" no FC Porto

Depois de mostrar preocupação com a hipótese de as eleições no FC Porto passarem para segundo plano por estarem marcadas para pleno fim de semana alargado, André Villas-Boas reage à data oficial, com um apelo direto ao voto.

"Vamos tornar estas eleições as mais votadas de sempre na história do clube", apela o ex-treinador dos dragões num curto vídeo publicado nas redes sociais.



Para Villas-Boas é "muito importante que todos os associados se mobilizem e exerçam o direito de voto", isto horas depois de, em entrevista ao jornal Record, ter perspetivado uma afluência menor pelo facto de o sufrágio ter sido marcado para um fim de semana que desafia a férias.

Em comunicado, a candidatura "Só há um Porto" "saúda a oficialização da data para as eleições dos órgãos sociais do FC Porto, agendadas para 27 de abril" e afirma que "a relevância do próximo ato eleitoral é inegável".

Na mesma nota, a equipa de André Villas-Boas assegura que nos próximos dois meses "continuará a apresentar as suas propostas, com rigor e clareza, a todos os portistas" e deixa um novo apelo, para que "todos os associados e adeptos continuem a apoiar fervorosamente todas as equipas do FC Porto durante este período eleitoral".

O comunicado oficial da candidatura "Só há um Porto"



"A candidatura ‘Só há um Porto’, liderada por André Villas-Boas, saúda a oficialização da data para as eleições dos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto, agendadas para 27 de abril de 2024, que irão definir o rumo do clube para o quadriénio 2024-2028.

A relevância do próximo ato eleitoral é hoje inegável. Afirma-se como um momento chave para o futuro desportivo e para a sustentabilidade do Futebol Clube do Porto. Assim, apelamos a uma participação massiva dos sócios, vital para que este ato eleitoral seja um momento marcante na história do clube. Um dia eleitoral que desejamos que se desenrole num clima de exemplar liberdade e transparência, numa celebração da identidade portista.

Nos próximos dois meses, a candidatura ‘Só há um Porto’ continuará a apresentar as suas propostas, com rigor e clareza, a todos os portistas, apelando à mobilização eleitoral de todos os sócios. Como até aqui, conduziremos uma campanha eleitoral digna, alinhada com a grandeza e o respeito que a tradição do FC Porto exige.

O nosso compromisso vai além do apelo ao voto: incitamos todos os associados e adeptos a que continuem a apoiar fervorosamente todas as equipas do FC Porto durante este período eleitoral.

Por fim, a candidatura de André Villas-Boas encoraja cada membro da família portista a participar ativamente nesta campanha e a votar com convicção no dia 27 de abril. Façamos desta eleição um testemunho poderoso do nosso espírito indomável, e da nossa crença nos valores e na excelência que sempre definiram o Futebol Clube do Porto."