"A única tentação é o FC Porto": Nuno Lobo desvaloriza eleições em fim de semana grande

Não há hipótese de o fim de semana alargado afastar os sócios do FC Porto de acorrerem às urnas no dia 27 de abril. É esta a convicção de Nuno Lobo, apesar de as eleições terem sido acomodadas num fim de semana entre o feriado do 25 de abril e do 1.º de maio.

Em declarações a Bola Branca, o candidato à liderança portista é claro e afasta tentações. "A única tentação é o FC Porto. Os sócios são apaixonados pelo FC Porto e de certeza absoluta que, num momento tão importante na vida do clube, vão estar em massa no sábado, dia 27 de abril, para votar nestas eleições. Não há fins de semana prolongados e ninguém tem de pensar nisso", assegura.

Sobre a data, Nuno Lobo não se opõe, mas recorda que não é a que prefere. "A minha preferência seria no fim do campeonato e expus isso ao presidente Pinto da Costa e ao André Villas-Boas, ninguém disse nada", lembra Nuno Lobo.

A dois meses do regresso às urnas, depois de ter sido derrotado em 2020 por Pinto da Costa, o repetente na corrida assume que não goza de tanto mediatismo como os adversários, mas não vira a cara à luta.

"É óbvio que esta candidatura não tem o mediatismo de um presidente que está à frente do FC Porto há 42 anos, nem de alguém que teve um ano fantástico com uma equipa fantástica. É difícil. Vamos ter umas eleições marcadas pelo mediatismo dos candidatos. Corro um bocado por fora, mas cá continuo e acredito nos associados e no meu amor pelo FC Porto".