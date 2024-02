Zaidu operado ao joelho esquerdo

O defesa-esquerdo nigeriano Zaidu foi operado esta segunda-feira a uma lesão ligamentar do joelho esquerdo, ao passo que o avançado brasileiro Pepê recupera de uma mialgia na coxa direita, anunciou o FC Porto.

A dupla esteve ausente da sessão matinal conduzida por Sérgio Conceição no Olival, no dia seguinte ao empate 'azul e branco' na visita ao Gil Vicente (1-1), para a 23.ª jornada.

Substituído aos 89 minutos desse jogo, Pepê trabalhou no ginásio e juntou-se a Gonçalo Ribeiro, Marcano, Taremi e Zaidu no boletim clínico, no arranque da preparação do duelo com o Santa Clara, dos quartos de final da Taça de Portugal, que será reatado na quinta-feira, após ter sido suspenso em 07 de fevereiro à passagem dos 27 minutos, atendendo às más condições do relvado do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Já Zaidu foi submetido a uma intervenção cirúrgica, que decorreu sem intercorrências no Hospital de São Francisco do Porto, sob supervisão de José Carlos Noronha, de forma a corrigir uma rotura dos ligamentos cruzado anterior e lateral externo do joelho esquerdo sofrida durante a receção vitoriosa ao Estrela da Amadora (2-0), da 22.ª ronda da I Liga.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da competição, com 19 troféus, e atual detentor do cetro, visitará o Santa Clara, líder destacado da II Liga, na quinta-feira, às 15h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, num duelo dos 'quartos' da Taça de Portugal arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.