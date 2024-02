Já se pode falar em crise? FC Porto não tem "futebol positivo" e vive sob "influência e incerteza" das eleições

A equipa do FC Porto está sob influência do ambiente que se vive fora do campo. A opinião é de Jorge Andrade, em declarações esta segunda-feira, a Bola Branca.

Os dragões empataram em Barcelos e, conjugando com o triunfo do Benfica sobre o Portimonense, estão a nove pontos da liderança encarnada na Liga.

Para o antigo central portista, "as eleições do FC Porto estão a influenciar a equipa. Não ajuda, existe incerteza. Mesmo que os presidentes não joguem, influencia". Mas não só.

O emblema azul e branco não está, segundo o ex-defesa internacional português, a acompanhar os dois rivais na presente temporada.

"Num ano em que todas as equipas grandes estão com força, é um ano em que o Porto tinha de estar sem sobressaltos e tinha de apresentar um estilo de jogo mais positivo. Ser grande não é só ter o melhor estádio ou ter o melhor apoio. Há que ser superior aos outros dentro de campo e o FC Porto não o tem sido", sustenta Jorge Andrade, que admite "desgaste" de Sérgio Conceição pelos resultados desportivos.



"Há desgaste, sobretudo pelos resultados. Mas vamos ver o que acontece no futuro, com as eleições, em relação ao treinador, que para mim é a pessoa certa no lugar certo..."