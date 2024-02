FC Porto vai a eleições no dia 27 de abril

Os sócios do FC Porto vão escolher o próximo presidente do clube no dia 27 de abril, anunciou esta segunda-feira o “Jornal de Notícias”. A informação foi confirmada pela Renascença.

Os candidatos terão agora de formalizar as candidaturas até 28 de março.

O ato eleitoral vai decorrer no Estádio do Dragão entre as 9h e as 20h de 27 de abril. Os sócios poderão dirigir-se nas imediações a um local para a atualização das quotas.

O fim de semana escolhido pela Mesa da Assembleia Geral dos dragões para as eleições terá também um clássico contra o Sporting, no Dragão, a contar para a 31.ª jornada.



Na corrida à presidência do FC Porto estão Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente em funções há 42 anos, André Villas-Boas e Nuno Lobo.