Sérgio Conceição."Quem não faz golos mete-se a jeito"

O treinador do FC do Porto, Sérgio Conceição, estava inconformado com o resultado final do jogo, em Barcelos, com o Gil Vicente, em que os portistas deixaram cair mais dois pontos. Isto na véspera de receber o Benfica no Dragão.

No final, registou-se uma igualdade a uma bola, o que deixa os dragões a nove pontos dos encarnados que estão na liderança à condição.

Análise ao jogo. "Estamos a desperdiçar alguns pontos esta época e sempre dentro deste filme que nós acabamos de assistir, com muitas ocasiões, golos falhados, e ficámos à mercê de uma bola parada, de um ressalto, de uma situação que no último minuto não pode acontecer, e perdemos aqui mais dois pontos".



O que falhou. "Vamos perceber o que faltou, toda a gente aqui dentro…. Isto é uma coisa que vamos olhar, vamos perceber o que é que faltou, mas eu penso que é bem visível, não vale a pena estar aqui com muitas conversas, faltou fazer o segundo, o terceiro e o quarto golo. Tivemos sete ou oito oportunidades para o fazer, mas não fizemos. E quem não faz, mete-se a jeito".