"A mensagem do Artur entrou nas nossas cabeças", Sousa lembra final de 87

António Sousa, um dos heróis do primeiro FC Porto campeão europeu (Viena, 1987), elege a palestra de Artur Jorge, no intervalo da final com o Bayern, como o “momento alto” do treinador que esta quinta-feira cedeu à doença prolongada e partiu aos 78 anos de idade.

“Quando estávamos a perder por 1-0, o Artur teve um discurso excelente, com uma mensagem que entrou nas nossas cabeças. Realmente fizemos uma segunda parte de excelência, demos a volta e conseguimos ser campeões europeus. Essa palestra ao intervalo faz-me relembrar, e de que maneira, esse momento alto do Artur”, declara o antigo médio do FC Porto.

António Sousa soube pela Renascença e reage com pesar ao falecimento de Artur Jorge.

“É um momento triste, principalmente para os seus familiares. Deixo um voto de pesar da minha parte. O Artur foi uma figura importante do futebol nacional, tendo criado grandes amizades ao longo do seu historial. É com pena que o vemos partir”.

Uma vitória importante, na despedida de “rei” Artur

Quis o destino que Artur Jorge suspirasse pela última vez depois de o FC Porto ter conquistado uma saborosa vitória sobre o Arsenal, na Liga dos Campeões.

“É um facto, infelizmente, mas a vida é feita destas coisas. Foi uma vitória extremamente importante para o clube, numa fase algo complicada, bater o Arsenal, uma equipa de topo do futebol mundial. É certamente um momento de alegria e entusiasmo para os portistas”, assinala António Sousa, também ele rendido ao golo da vitória, desenhado com genialidade por Wenderson Galeno.

“Tem muito talento. É um golo de grande qualidade, espetacular e que dá um grande alento para a segunda parte”, conclui.