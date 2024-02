"A casa está completamente cheia e vai ser regada com bom vinho e cerveja": o Arsenal-Porto na casa dos dragões em Londres

Se por acaso estivesse em Londres e o desejo por francesinha apertasse, qual seria o melhor destino? A resposta mais óbvia é a casa do FC Porto na capital inglesa, ainda mais em dia de jogo. A festa está a ser preparada para mais uma visita dos dragões a uma cidade que não traz sorte.

A Bola Branca conversou com Álvaro Martins, presidente do FC Porto of London, que garante que a festa para a partida dos oitavos de final da prova milionária frente ao Arsenal já está em andamento.

A casa que festejou este mês 40 anos de existência já não tem mais lugares para sentar o fervor portista e os que vão já sabem com o que contar: “pintar a cidade de Londres de azul e branco”.

“Abrimos às 17h e vamos ter festa azul e branca. A casa está completamente cheia e vai ser regada com bom vinho e cerveja. Depois temos o típico, a francesinha, a bifana e o bacalhau. Vai ser uma festa azul e branca”, promete Álvaro Martins.

O presidente da casa portista na capital inglesa não esconde o receio do Arsenal, que traz na bagagem 21 golos marcados nas últimas cinco partidas na Premier League.

“Preocupa-me porque é uma equipa muito jovem, mas com sede de ganhar. É disto que se fala aqui. Defendem muito bem, mas atacam ainda melhor. De um momento para o outro podem reverter qualquer resultado. Têm muita força e vontade de vencer”, reconhece.

Para levar a melhor sobre os gunners, a receita é a mesma de Sérgio Conceição, vestir o “fato de macaco” numa “cidade madrasta” para o FC Porto, que nunca venceu em Londres.

“Temos de ser uma equipa à FC Porto para termos hipóteses nestes 180 minutos. Se conseguirmos um bom resultado em casa, no Emirates será mais fácil e acredito que vamos ser capazes”, afiança Álvaro Martins.

Até lá, um desejo: que Fábio Vieira "não tenha sorte" contra a equipa que o formou, ainda que já esteja alinhavada uma visita à casa do FC Porto de Londres, "assim que possa".

Álvaro Martins revela ainda que cerca de 450 dos 3.000 portistas que vão marcar presença na segunda mão em Inglaterra são associados da FC Porto of London e, mais bilhetes houvesse, mais seriam. "Vamos ser quase 450 portistas de Londres. Não é nada mau. E recebemos 2.000 pedidos de bilhetes".

Vontade não falta aos portistas em terras de sua majestade, "voluntários e que não recebem nada para elevar o nome do FC Porto" , resta agora que Sérgio Conceição e companhia derrotem também a história e que, no final, a festa seja mesmo portuguesa e azul e branca na "capital do império".