"Quando se diz que temos só de nos preocupar com a nossa equipa, é tanga": Conceição e o Arsenal

Arsenal

“Toda a gente conhece esta equipa e as equipas que estão nos grandes campeonatos na Europa, nomeadamente num dos mais competitivos, como o inglês. É uma equipa com grandíssima qualidade, com um treinador há cinco anos no clube, que foi durante estes anos adquirindo alguns valores individuais de grandíssima qualidade, associando à organização coletiva da equipa. Estamos perante duas equipas com pedigree europeu, como se costuma dizer. nós temos a nossa história, somos o FC Porto, estamos habituados a estar nesta competição. isso nao joga. temos de preparar bem o jogo.”

Desfecho

“Um resultado positivo, para nós, é ganhar, não é por ser na Liga dos Campeões que vou dizer que empatar é um bom resultado. Poderia ser no futuro, numa outra situação ou contexto”

Pressão alta do FC Porto: risco?

“Isso faz parte da estratégia. Não podemos fugir à nossa base, à nossa identidade. Temos de fazer alguns ajustes em função do adversário. Quando se diz que temos só de nos preocupar com a nossa equipa, na minha opinião é tanga. Temos de nos preocupar com a nossa equipa em função do adversário que vamos enfrentar. O baile sai bem se o nosso par permitir.”

Dragão

“Espero sempre o mesmo dos adeptos, desde os 15 anos nesta casa, com algumas ausências. É ter um público apaixonado a puxar pela equipa. No último jogo senti algo mais frio, posso e devo compreender, normalmente os sócios e simpatizantes tem sempre razão. Vinham de derrota que ninguém esperava, senti que foi um ambiente um bocadinho diferente do que eu estava habituado.”

Ausência de peso

"Taremi está fora, teve um problema no adutor."