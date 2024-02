FC Porto. Confirmada lesão grave de Zaidu

O FC Porto confirma a lesão grave de Zaidu no joelho esquerdo ocorrida na partida Estrela Amadora.

“Zaidu, que tem uma rotura total do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral externo do joelho esquerdo, foi a novidade num boletim clínico em que constam também Marcano e Gonçalo Ribeiro, ambos em tratamento”, lê-se, na nota dos dragões.

O lateral esquerdo nigeriano vai perder o resto da temporada.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Estrela Amadora, por 2-0, e regressou aos triunfos no campeonato.