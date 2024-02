Sérgio Conceição. “Espero que o ambiente seja diferente do que foi hoje”

O treinador do FC Porto reconhece que a sua equipa estava a precisar de um “resultado positivo, de uma vitória”. Sérgio Conceição confirmou a lesão grave de Zaidu e deixou críticas aos adeptos.

Estrela Amadora

“Defrontámos uma equipa boa defensivamente, que contra-ataca bem. Tentámos de todas as formas, criámos várias situações de golo. Jogo seguro, paciente, valeu pelos três pontos”

Estreia de Otávio

“O Otávio chegou há pouco tempo. É um miúdo, está num contexto diferente do que estava habituado. Teve situações positivas, outras que temos de corrigir. Estamos aqui para trabalhar. Ele é muito humilde”.

Lesão de Zaidu

“Penso que é grave, é a nota negativa do jogo. Nasce de uma falta clara, estamos a ter falta de sorte com as equipas de arbitragem. Aconteceu, estamos todos tristes, penso que o Zaidu acabou a época. Era de evitar, ficámos sem o jogador para o resto da época”.

Críticas aos adeptos

“É importante toda a gente pensar que a nossa Liga dos Campeões são todos os jogos. Espero que o ambiente seja diferente do que foi hoje, já tive aqui muitos jogos, como jogador e treinador. Os adeptos são o primeiro jogador, precisamos deles. Espero que o público perceba que esta é uma equipa jovem, que precisa da sua força, é preciso união. É um alerta que deixo aos nossos adeptos, nós vamos continuar a lutar, temos duas competições e quarta-feira vamos estar numa prova, onde não está mais nenhuma equipa portuguesa”