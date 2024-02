Conceição e uma suposta crise: “Para mim, crise é corrupção desportiva, ordenados em atraso ou violência nos estádios"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, falou esta sexta-feira aos jornalistas para lançar o jogo contra o Estrela da Amadora, no sábado, no Estádio do Dragão. A sua equipa vem de uma derrota em Arouca e está a poucos dias de defrontar o Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Campeonato

"Está mais difícil, mas não é impossível. Ninguém atira a toalha ao chão aqui ou desiste. Lembro-me de que [na última temporada] entrámos na Luz e ficaríamos a 13 pontos [do Benfica] se perdêssemos, mas saímos de lá a sete e acabámos [a prova] a dois. Se não fosse um jogo mal perdido em casa com o Gil Vicente, com certeza que a história iria ser outra. O trabalho e o foco são os mesmos. Estamos conscientes de que as coisas estão mais difíceis, mas vamos dar luta até ao fim.”

Arouca

"Não tem a ver com atitude. Foi o jogo com mais alta intensidade que tivemos. A atitude, dedicação e ambição dos jogadores não mudaram nada. Agora, não entrámos da melhor forma também por mérito do Arouca e faltou-nos discernimento com bola. Isso faria com que, na perda da mesma, não sofrêssemos tanto como sofremos nas transições.”



Arouca II

"O Arouca fez três golos em quatro remates à baliza e foi eficaz. Foi um duelo muito bem conseguido do adversário e menos conseguido da nossa parte. Empatar e perder nunca serviu nesta casa, nem servirá agora. Agora, avolumar as críticas sobre uma crise no FC Porto... Para mim, a crise é corrupção desportiva, ordenados em atraso ou violência nos estádios. Vamos lutar até ao último segundo do último jogo. Que ninguém duvide disso."



Responsabilidade

"Sinto que posso trabalhar de forma diferente para que não aconteçam situações que nos metam em dificuldade nos jogos. Existem erros não forçados. Depois, há situações mais estratégicas que eu deveria de alertar ainda mais para não sermos surpreendidos. Daí a minha culpa. Sou o líder e assumo essa derrota em Arouca.”



Estrela da Amadora

"A par do Rio Ave, o Estrela da Amadora foi a equipa que se reforçou mais [na janela de transferências de inverno], sendo que alguns jogadores entraram diretamente na equipa. Dentro da dinâmica, eles não mudaram muito os princípios, mas agora têm jogadores de características diferentes e isso faz com que possam ter uma ou outra nuance diferente. Não há jogos fáceis nesta prova. Cabe-nos fazer o máximo."