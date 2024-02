Nota 2 para Nuno Almeida. Penalti por assinalar para o FC Porto

A equipa de arbitragem do Arouca 3-2 FC Porto, liderada por Nuno Almeida, tem nota 2 do VAR Bola Branca.

Globalmente, a prestação do juiz da partida tem avaliação negativa, em particular devido a um momento decisivo na partida, quando o Arouca ainda vencia por vantagem mínima. Já em período de descontos na primeira parte fica um penalti por assinalar a favor do FC Porto. Mão de Robson Bambu na área, na sequência de um canto. Wendell cabeceia e a bola bate na mão do defesa do Arouca. O árbitro não assinalou a falta, apesar dos protestos portistas. Falha grave de Nuno Almeida, diz o VAR BOLA BRANCA.

Aos 90 minutos ficou ainda por mostrar o segundo amarelo a Francisco Conceição por ter mandado a bola ao rosto do adversário. O Porto teria ficado reduzido a dez numa altura em que se lançava no ataque em busca do empate.