Sérgio Conceição: "Derrota em Arouca deixa-nos praticamente fora do campeonato"

Sérgio Conceição afirmou, este domingo, na antevisão à visita ao Arouca, que o jogo "não é decisivo", ainda que uma derrota deixe o FC Porto "praticamente fora do campeonato".

O treinador também comenta arbitragens - "tenho de ter cuidado com o que digo, para não levar mais um processo" -, fala de Otávio e Taremi, e estranha que a partida da Taça de Portugal com o Santa Clara, nos Açores, tenha sequer começado.

O Arouca-FC Porto, da jornada 21 do campeonato, está marcado para segunda-feira, às 20h15, e terá relato em direto e acompanhamento na rádio, no site e na app da Renascença.

Visita ao Arouca



"Esperamos um jogo difícil perante uma equipa que na primeira volta nos fez perder dois pontos. Uma equipa que está a evoluir e está num bom momento. Mas nós queremos os três pontos em mais esta batalha. Decisivo não é, porque ainda há muitos pontos em disputa. Se ganharmos em Arouca e depois perdermos esses pontos com o Estrela, de nada adiantou o triunfo em Arouca. Agora, estamos numa situação em que temos de ganhar todos os jogos. Se perdermos nos Açores, estamos fora da Taça. Uma derrota frente ao Arouca, também nos deixa praticamente fora do campeonato e na Champions uma derrota pode colocar-nos fora da competição."

Arbitragem do jogo da primeira volta

"Esses ensinamentos não sou eu que tenho de ver e estudar. Mas eu tenho de ter cuidado com o que digo para não levar mais um processo. Agora, estou a contas com outro. Às vezes, eu digo que jogamos contra mais de 11 e eles deduzem algo. Eu posso ter a intenção de dizer algo e eles deduzem algo de uma intenção diferente que eu tinha. Isto foi só um desabafo que estava preso na garganta."

Segunda volta mais difícil: "Sim, é verdade"

"Isso faz parte também da evolução das próprias equipas. O mercado de janeiro também permite alguns ajustes e acrescentar algo mais que faltava. Nós também temos a nossa evolução e estamos num momento em que os jogadores, dentro das suas posições, também tiveram essa evolução positiva. À medida que vamos caminhando para o fim, a disputa dos próprios pontos vai ficando mais difícil."

Integração do reforço Otávio:

"Ele está a perceber as nossas dinâmicas e o que se faz aqui. Ainda hoje [domingo] fizemos um trabalho no setor defensivo e ele fazia as coisas de forma diferente ao que desejamos. É um jogador diferente, com enorme potencial, e estamos muito contentes por contar com ele. Está a evoluir."

Mehdi Taremi de regresso

"Ele chegou ontem [sábado]. Hoje [domingo], como tivemos um treino de preparação, ele já treinou, mas ainda não tive uma conversa mais tranquila com ele. Depois de falar com ele, verei se está disponível para amanhã [segunda-feira]."

Jogo com Santa Clara interrompido devido ao mau tempo nos Açores

"Eu previ que ia ser muito difícil jogar essa partida, até porque a meteorologia, hoje em dia, raramente se engana. O que me causou alguma estranheza foi o jogo ter começado. Perdeu-se meia hora. Agora, fica sempre difícil encaixar mais um jogo num calendário, já por si, tão preenchido."