Sede de campanha de Villas-Boas vandalizada

A sede de campanha de André Villas-Boas foi vandalizada na quarta-feira à noite, confirmou à Lusa fonte próxima da candidatura do ex-treinador às eleições dos órgãos sociais do vice-campeão nacional de futebol FC Porto.

Um dos cabos responsáveis por fornecer a ligação à Internet no espaço, que está situado na rua da Agramonte, perto da rotunda da Boavista, no Porto, ficou cortado um dia antes da conferência de imprensa de apresentação de José Pereira da Costa como candidato pela lista "Só há um Porto" ao cargo de administrador financeiro da SAD azul e branca.

O problema foi reparado em tempo útil, sem impedir a realização presencial do evento a partir das 18h00 e a sua difusão nas plataformas digitais da candidatura de André Villas-Boas, que apresentará queixa às autoridades, estando a aguardar pelo relatório policial.

Nas eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028, que deverão ser realizadas em abril, o ex-treinador, de 46 anos, vai concorrer com o empresário Nuno Lobo, candidato batido em 2020, e Pinto da Costa, detentor de 15 mandatos seguidos na presidência dos dragões e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.