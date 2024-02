Inter confirma interesse em Taremi

O diretor desportivo do Inter, Piero Ausilio, confirma que está a negociar com Taremi, jogador que termina contrato com o FC Porto.

Ausilio deu conta dos avanços em declarações ao jornalista Fabrizio Romano.

"É verdade, estamos a trabalhar nos acordos com Taremi e Zielinski como jogadores livres. Informámos o FC Porto e o Nápoles sobre as negociações em curso com os jogadores. Estamos em contato com ambos, vamos ver se conseguimos fechar os negócios", referiu o dirigente.