Ministério Público pede prisão preventiva para Fernando Madureira

O Ministério Público pediu prisão preventiva para Fernando Madureira esta terça-feira, segundo avança o "Jornal de Notícias".

Segundo o JN, a procuradora também pediu a mesma medida de coação para Hugo "Polaco".

Durante a inquirição, o líder da claque esteve acompanhado dos advogados Gonçalo Namora e Miguel Marques Oliveira.

As diligências de sábado terminaram com as saídas em liberdade de Tiago Aguiar, outro dos dois funcionários do FC Porto envolvidos no processo, António Moreira de Sá e Carlos Nunes, mais conhecido por "Jamaica", levando o número de detidos a baixar para nove.

O Ministério Público irá, agora, promover as medidas de coação no final dos interrogatórios, antes de os advogados apresentarem as respetivas posições e o juiz Pedro Miguel Vieira aplicar essas medidas aos 12 arguidos.