“Parece abusivo dizer que Villas-Boas quer dar dinheiro a ganhar a outros no FC Porto”

Carlos Melo Brito, membro do Conselho Superior do FC Porto, considera “abusivo” considerar que André Villas-Boas quer ser presidente dos dragões para “dar dinheiro a ganhar a outros”.

O professor universitário interpretou as palavras de Pinto da Costa no evento de recandidatura, onde acusou o antigo treinador de querer fazer do FC Porto um entreposto de negócio, apenas como “um bom argumento eleitoral”.

“Penso que seria um bocadinho abusivo dizer que o André Villas-Boas vai dar-lhe dinheiro a ganhar outros. Penso que é um apelar à emoção, à defesa dos valores tradicionais do FC Porto. Para mim, não é muito relevante, porque é normal. Se não forem pessoas A a ganhar, serão pessoas B”, aponta, em entrevista a Bola Branca.

Melo Brito vê a recandidatura de Pinto da Costa como “uma ação de coragem” de um presidente que “não é pessoa para fugir à luta”. Ainda assim, a confirmação de este será o último mandato pode ter várias interpretações.

“Admito que é ele tenha tomado consciência de que chegou ao fim um ciclo e que da próxima vez não irá candidatar-se. Quem sabe até abrindo a porta ao atual candidato alternativo, André Villas-Boas”, acredita.