Sérgio Conceição. "Jogo muito ingrato e injusto"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que o resultado (0-0) contra o Rio Ave “muito ingrato e injusto”.

"Fizemos de tudo, jogadores trabalharam de forma incrível. Percebemos o que fazer para estarmos equilibrados e tentar marcar. É um jogo muito ingrato e injusto. Merecíamos uma vitória folgada, contra uma equipa em que praticamente não teve um remate enquadrado com a baliza”, referiu.

O técnico dos dragões, após mais este tropeço em casa, não atira a toalha ao chão.

“Fazemos as contas em maio, hoje não é dia para isso. Com este espírito, a trabalhar desta forma, com mais eficácia ganhávamos de forma justa e folgada e não pelo cansaço do adversário”, disse.

Em declarações à Sporttv, Conceição deixa críticas à arbitragem: “Jogamos sempre contra 11 e às vezes mais do que contra 11, mas é o que é”.

FC Porto e Rio Ave empataram 0-0 no Dragão.