Pinto da Costa: "Não basta dizer que se sonhou com uma cadeira de sonho”

Ainda antes dos primeiros cinco minutos de discurso, Pinto da Costa anunciava, este domingo, a sua recandidatura à presidência do Futebol Clube do Porto. “Com o meu curriculum está aprovado, eu sou candidato à presidência do futebol clube do Porto”, anunciou perante os mais de dois mil adeptos que marcaram presença, este domingo, no Coliseu do Porto.

Antes, o presidente dos azuis e brancos elencou o seu percurso de décadas dentro do clube e desafiou os adversários a fazerem o mesmo.

“Quem quer que venha a recandidatar-se, apresente também o seu curriculum”, desafiou. “Não basta dizer que se sonhou com uma cadeira de sonho que hoje pode estar ali amanhã ou acolá”, acrescentou, referindo-se a André Villas-Boas, outro dos candidatos à liderança dos Dragões.

“Quer abrir caminho para quê? Para que gente que nem é do Futebol Clube do Porto tome o clube para fazer negócios?”, questionou.

E se Pinto da Costa tinha como um dos pressupostos o clube ter contas certas, o recandidato garantiu que tanto as contas como o capital são positivos e serão apresentados em breve.

“Não vou poder revelá-las por imposição da lei e da CMVM. Mas posso-vos dizer que se estou aqui, é porque dentro de uma ou duas semanas iremos apresentar um saldo positivo de algumas dezenas de milhões de euros. E os capitais próprios positivos”, garantiu, lamentando que ninguém tenha compreendido que a apresentação do saldo negativo por parte do Futebol Clube do Porto tenha sido apenas uma “estratégia”.

“Apresentarmos aquele saldo negativo para podermos resistir ao ataque que nos foi feito para levarem o Diogo Costa e o Pepê”, justificou.

Mais de dois mil adeptos portistas estiveram, este domingo, na sala de espetáculos do Porto para a apresentação da recandidatura de Pinto da Costa ao 16º mandato frente ao clube portista. Entre eles, esteve o técnico da equipa azul e branca, Sérgio Conceição, que passou no Coliseu para dar um abraço ao candidato.

As eleições dos órgãos sociais do Porto decorrem em abril. O atual presidente e recandidato junta-se ao antigo treinador da equipa principal, André Villas-Boas e ao empresário Nuno Lobo na corrida pela liderança portista.