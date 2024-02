Pinto da Costa: “Cheguei a esta sala sem um único segurança”

Jorge Nuno Pinto da Costa confirma que é recandidato à presidência do FC Porto para o 16.º mandato. "Todos pelo Porto" é o lema da campanha.

“Sou candidato à presidência do FC Porto”, disse Pinto da Costa, emocionado, depois de apresentar a sua recandidatura. “Agora espero que todos os candidatos apresentem o seu currículo”.

No seu discurso, no Coliseu do Porto, o líder portista há mais de 40 anos referiu: “Apresento a candidatura pelo coração, pelo amor de todos nós pelo FC Porto”.

São quatro as palavras-chave: “Rigor, competência, paixão e ambição”.

Lembra Pinto da Costa que colocou três condições para se recandidatar: “Passagem aos oitavos da Champions, as contas positivas e capitais próprios positivos”. "Dentro de uma ou duas semanas teremos saldo positivo em algumas dezenas de milhões de euros e os capitais próprios positivos", garantiu.

Empolgado garantiu: “FC Porto nunca sucumbirá”. “Temos de ganhar mais do que ganhámos até hoje”.

Pinto da Costa referiu ainda: “Ninguém entrará no FC Porto a não ser portistas de coração”.

Ao todo são 2.558 títulos, 68 deles títulos em futebol, 7 internacionais, lembrou Pinto da Costa, que aos 86 anos garantiu que este "será, sem dúvida" o seu último mandato.

Antes do discurso mais programático, a abertura: "É difícil para mim, neste momento, controlar as emoções", afirmou, para logo sublinhar que foi com orgulho que chegou sozinho ao palco. "Cheguei a este púlpito sem ter nenhum segurança a acompanhar-me." Pinto da Costa disse ainda aos presentes que não ia ler nenhum discurso, nem teleponto.