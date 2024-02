Conceição e a operação da PSP: "A justiça vai saber o que as pessoas fizeram ou não"

Operação da PSP e detenção de Fernando Madureira: prejudica?

"É uma questão que a justiça vai saber o que as pessoas fizeram ou não. O apoio vem de dentro, é intrínseco aos portistas. Temos de olhar para o coletivo, para a massa adepta do Porto, nisso são fantásticos no apoio. É verdade que o líder de uma das claques poderá não estar no jogo. Queríamos que estivesse toda a gente, todas as pessoas que amam o FC Porto, para dar o seu contributo, no fundo para puxarem da melhor forma pela equipa e cabe à equipa ter um comportamento que os sócios e simpatizantes gostem para seja a equipa a puxar pelos adeptos. É normal e natural. Tenho a certeza que vai acontecer isso."

Melhor momento da época?

"Acho que só faz sentido as boas exibições e bons resultados se amanhã conseguirmos mais um. O que passou, passou. A equipa tem tido evolução boa, o que dita a evolução é a continuidade."

Rio Ave

"É uma equipa que perdeu um jogo este ano, contra o Benfica. Em igualdade numérica estava a fazer uma excelente partida. Sabemos das dificuldades. É uma equipa que, de uma forma inteligente e estratégica, se apetrechou bem no mercado de janeiro. Cabe-nos a nós descobrir o melhor caminho para ganhar o jogo de amanhã, que é difícil. (...) Equipa muito competitiva, com uma pontinha de sorte estava numa situação de hoje."

Otávio

"É mais um central. O que pode trazer? O que os outros três dão. De acordo com as características que tem, é alguém que vem colmatar uma ausência que temos de há quatro meses, a lesão do Marcano. Fazíamos falta um quarto central para competir, não nos podemos esquecer que vamos entrar num ciclo de jogos, com sete jogos num mês. Ter diferentes ou mais soluções é sempre bom."

Otávio II

"Temos de olhar para duas ou três situações, em termos de mercado. O perfil de jogador que queremos, as características e a idade, que é importante; depois, em que contexto está inserido neste momento. Quatro meses acaba a época, quanto mais conhecimento tiver do nosso futebol e do nosso campeonato e das nossas provas, melhor; e depois a capacidade financeira para ir buscar determinado jogador. Mesmo no mercado nacional, não é fácil"

Jogadores ausentes em torneios internacionais: o que é melhor para jogador e clube?

"Espero que eles sejam felizes na seleção, obviamente que eu preocupo-me mais com o FC Porto. Tendo mais opções aqui, seria melhor. O meu clube é o FC Porto e não as seleções. Taremi e podiam estar a fazer melhor, já tiveram momentos aqui de mais brilhantismo"

Está de saída no final da época?

"Costumo dizer para os jogadores que estão em final de contrato que não basta sentir o clube e o tempo de contrato é pouco importante. Se forem responsáveis, no sentido de entrarem aqui e forem dedicados e trabalhadores e muit profissionais, isso para mim é que é muito importante. Já foi dito pelo nosso presidente, que só tem 40 anos de presidente e o mais titulado do mundo, não é no final de um mandato que se vai renovar com um treinador, isso é óbvio para toda a gente. Os candidatos à presidência do FC Porto têm a mesma opinião: o sucesso da equipa principal de futebol é muito importante e quanto mais tranquilidade tiver melhor. O meu papel e dos jogadores é pensar no que é servir o FC Porto e fazer o melhor pela equipa principal e equipa B. É o mais importante. O momento do FC Porto e o que está criado, neste panorama eleitoral e tudo o que antecede a fase que estamos a viver, entendo tudo é notícia e dão um bocadinho mais de ênfase. São títulos um bocadinho maiores em relação ao que interessa às pessoas... A mim interessa-me ganhar ao Rio Ave, é fundamental."

Balanço de mercado

"O mercado de janeiro não é benéfico para a equipa, pode haver ajuste ou outro. Não sou adepto do mercado de janeiro, é o mercado possível no contexto de FC Porto e com isto já estou a dizer tudo..."

Blindar plantel a ruído

"É muito fácil: é dar importância ao que é verdadeiramente importante, o jogo. Falar sobre o jogo, equipa, jogadores, sobre o trabalho diário, sobre o jogo que passou entretanto e observar o que fizemos bem e que temos de fazer melhor. "