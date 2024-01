Nuno Lobo “incrédulo” com detenções. “Não lesa a imagem do FC Porto”

“São associados e são pessoas conhecidas na família azul e branca. É claro que veria com bons olhos um comunicado da direção do FC Porto”, explica.

Entre os detidos está Fernando Madureira , líder da claque e figura próxima do clube. Precisamente pela proximidade de Madureira com a atual direção dos dragões, Lobo urge o clube a reagir aos últimos acontecimentos.

Nuno Lobo, candidato às próximas eleições do FC Porto, revela-se “incrédulo” perante as detenções e buscas a vários elementos da claque “Super Dragões” , principalmente pela escolha do “timing”, a poucos meses das eleições.

Imagem do clube sai ilesa



Apesar das detenções e buscas, o candidato às eleições deste ano acredita que nada “lesa a imagem do FC Porto”.

“A imagem do FC Porto ficou bem patente na segunda Assembleia Geral que tivemos. A imagem do foco do FC Porto, dos seus adeptos e das suas claques está bem patente em todos os estádios onde estes se deslocam e onde não há um único distúrbio”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto "Super Dragões", foi detido esta quarta-feira pela PSP.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que há pelo menos 12 detidos no âmbito de uma operação ocorrida no Grande Porto esta quarta-feira, mas não identifica nenhum suspeito.

Entre os detidos estão a mulher de Madureira, Sandra Madureira, Vítor Catão, ex-dirigente do São Pedro da Cova, e Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto e speaker do Estádio do Dragão.