Administrador da SAD do FC Porto suspeito de conluio com a claque

Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, é suspeito de ter combinado com a claque "Super Dragões" o clima de intimidação na Assembleia Geral do clube que está na origem das buscas e detenções desta quarta-feira no âmbito da Operação Pretoriano. A informação é avançada pelo "Observador" e "Jornal de Notícias".



De acordo com as publicações, os 12 detidos desta manhã terão agido em conluio com o administrador da SAD portista, que terá atuado através de Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto e um dos detidos.

O objetivo seria criar um "clima de medo e intimidação" na Assembleia Geral Extraordinária do clube, onde iria ser votada uma alteração nos estatutos. Apesar da suspeita do Ministério Público, os mandados de detenção não incluem o nome de Adelino Caldeira.

Fonte próxima a Adelino Caldeira desmente as acusações em declarações ao "Jornal de Notícias": "São insinuações completamente destituídas de sentido. São uma efabulação, sem correspondência com a realidade. Iremos agir, na altura própria, contra quem tenha levantado essas falsas suspeitas".

Segundo o "Observador", o Ministério Público tem testemunhos de sócios presentes na AG e prova documental de conversas em grupos de redes sociais que apontarão para o conluio entre o administrador da SAD e a claque portista.

O ambiente de intimidação terá sido criado através da distribuição de cartões de sócio a elementos da claque para que marcassem presença na AG e intimidassem apoiantes de André Villas-Boas, que entretanto oficializou a sua candidatura à presidência do Porto.