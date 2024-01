Otávio no FC Porto é negócio quase fechado por 12 milhões

A transferência de Otávio Ataíde do Famalicão para o FC Porto está praticamente fechada, segundo avança o jornal "O Jogo", esta terça-feira. O defesa-central brasileiro deverá custar 12 milhões de euros.

Já há um princípio de entendimento as partes, relata o diário desportivo, faltando apenas afinar alguns detalhes. O FC Porto ficará com 80% do passe de Otávio, de 21 anos e esquerdino. O Flamengo, que detém 30% dos direitos económicos do defesa, deverá receber 3,6 milhões de euros.

Otávio deixa o Famalicão somente um ano depois de ter sido contratado por 500 mil euros, em janeiro de 2023, inicialmente por empréstimo. Os minhotos querem receber os 12 milhões a pronto - a SAD do Porto deverá conseguir satisfazer essa pretensão através de financiamento externo.

Formado entre Porto Alegre e Flamengo, Otávio Ataíde passou pelo Sampaio Corrêa antes de ser emprestado ao Famalicão. Após seis jogos pela equipa B, foi promovido ao plantel principal e, no início desta época, a equipa portuguesa adquiriu-o em definitivo. Justificou, com 19 jogos e dois golos nestes primeiros seis meses. Agora, está a caminho do Dragão, com um contrato de longa duração à espera da sua assinatura.