Explosão de Evanilson no FC Porto “era uma questão de tempo e adaptação”

“Quando saiu do Fluminense, todos sabíamos que tinha potencial para ser um dos grandes na Europa, porque tem todas as valências de um jogador de alto nível. Era uma questão de tempo, de adaptação e, claro, de dedicação. Sempre teve uma cabeça muito boa, sempre foi muito trabalhador e o sucesso era uma certeza”, diz, em entrevista a Bola Branca .

O atual treinador Al-Riyadh, da Arábia Saudita, lançou o ponta de lança brasileiro na equipa principal do Fluminense, em 2020. Desde então, sempre acreditou que Evanilson seria uma certeza no futebol europeu.

Odair Hellmann destaca a dedicação do jovem de 20 anos que encontrou no Fluminense. Agora com 24, o avançado do FC Porto está a colher os frutos do trabalho.

“Ele merece, porque é um menino de coração muito bom, trabalhador e sério. É um ótimo profissional e só está a conseguir colher o que tem plantado. O sucesso é muito merecido”, sublinha, em declarações à Renascença.

Evanilson bisou frente ao Farense e foi decisivo na vitória do FC Porto no Estádio S. Luís. Depois de duas lesões que o colocaram fora das opções em cinco jogos, nos meses de agosto e setembro, o avançado, de 24 anos, tem vindo a afirmar-se como imprescindível no onze de Sérgio Conceição. Leva 18 golos marcados esta temporada, oito no campeonato.