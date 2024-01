Sérgio Conceição. "Resultado é completamente justo"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogia o Sp. Farense, mas lembra “jogo sólido” dos dragões, considerando que “o jogo não tem história”.

"O Farense é uma equipa difícil, que joga de forma pragmática e simples, mas com um jogo direto forte. Tínhamos de ser consistentes, a nossa qualidade em posse e no nosso momento ofensivo ditava muito do nosso equilíbrio quando não tínhamos bola. O jogo não tem história. Fizemos uma vez mais um jogo sólido, de qualidade, pausámos e acelerámos quando o tínhamos de fazer. O resultado é completamente justo, podia ter sido mais volumoso, mas também não teria sido justo para a boa réplica do Farense e aquilo que fez", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões, considerou que não vale a pena olhar muito para os pontos perdidos. É altura de “olhar para a frente", com quatro vitórias consecutivas.

Evanilson continua a fazer golos e Conceição brinca: "Está a compensar o tempo em que esteve lesionado, está a compensar dessa forma [com golos]. Obviamente que o Evanilson e os outros avançados querem fazer golos. Eu olho para outras coisas”.

O FC Porto derrotou o Sp. Farense por 3-1.