Sérgio confiante: "O espírito é fantástico, o grupo está muito unido"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse este sábado que a sua equipa está unida, facto que o deixa "satisfeito"

"O grupo está muito unido e isso deixa-me satisfeito", declarou o treinador portista na antevisãi ao jogo com o SC Farense.

"O espírito é fantástico, o grupo está muito unido", reforçou.



Destacando a consistência que a equipa vem mostrando - "os dados dos últimos jogos são bons" - o técnico defendeu que "essa consistência tem a ver com os resultados, os resultados associados a boas exibições".

O Sporting Farense-FC Porto está marcado para domingo, às 18h00, e Conceição espera "uma deslocação difícil, dentro do histórico que é jogar no São Luís".

"O José Mota tem feito um trabalho extraordinário, tem conseguido ao longo do campeonato fazer evoluir a equipa de forma muito interessante", apontou.

Questionado sobre o momento eleitoral no clube, Conceição disse que tem opinião, mas não a quis expressar: "Claro que tenho opinião. Como trabalhador do FC Porto, sendo liderado por um presidente que ganhou o que ganhou nestes últimos 40 anos, o mais titulado mundo, considero que é bom que nestas candidaturas haja o debate de ideias e de propostas que cada um tem. É sempre produtivo para a vida do clube. "

"Se vou votar? Isso não é importante. Sou sócio, obviamente que tenho esse direito."