Villas-Boas responde a Pinto da Costa. “Total desrespeito pelos associados”

André Villas-Boas diz que não vai entrar “em bate boca” com Pinto da Costa e, na resposta às críticas do presidente do FC Porto, refere que “não vai debater retóricas do passado há muito ultrapassadas”.

Villas Boas garante, contudo, que sente a vontade de mudança dos sócios e que é um desrespeito dizer que é apoiado por inimigos do FC Porto e pela comunicação social de Lisboa.

"Queria marcar esta candidatura e campanha pela positiva. Entrar num bate-boca dessa natureza não valoriza o FC Porto, nem a campanha. Sinto a força e vontade de mudança dos associados. Dizer que sou suportado por inimigos ou comunicação social do sul ou Lisboa é falso e uma falta de respeito para com os associados que marcam presença hoje, ontem e na apresentação. A minha candidatura marca-se por um debate de ideias, sobre sustentabilidade financeira e capacidade de vencer no futuro. São os problemas que me interessam. Não vou debater retóricas de passado que já há muito foram ultrapassadas", disse.



A Renascença perguntou a André Villas-Boas se em caso de eleição irá reservar alguma “cadeira de sonho” para Pinto da Costa. O candidato promete tratar o atual presidente dos dragões com o máximo respeito, sublinhando que Pinto da Costa é o presidente dos presidentes, o mais titulado do mundo.

"Os associados sentem Pinto da Costa como presidente dos presidentes, uma pessoa que marcou o portismo de muitos sócios. Começo a relembrar as minhas memórias desde os 5 ou 6 anos e as minhas memórias são com Pinto da Costa. Será tratado sempre com esse respeito e consideração, será respeitado como o presidente dos presidentes do FC Porto. Desconheço se será meu opositor", acrescentou.



Noutro plano, e questionado se deveria ser renovado o contrato a Sérgio Conceição, André Villas-Boas diz que cabe à atual gestão decidir.

André Villas-Boas falou aos jornalistas no dia em que anunciou dois nomes importantes da sua lista. Se Villas-Boas for eleito, António Tavares vai ser o presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto. E Angelino Ferreira – antigo vice de Pinto da Costa – será o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar dos azuis e brancos.