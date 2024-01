José Guilherme Aguiar pede “fair-play e dignidade” para com sede de Villas-Boas

José Guilherme Aguiar, antigo dirigente do FC Porto, diz em Bola Branca que a abertura da sede de campanha de André Villas-Boas aos associados é uma “atitude de elogiar” e pede que esta seja tratada com “fair-play e dignidade”.

“É uma atitude positiva e espero, sinceramente, que a abertura e manutenção desta sede se passe com todo o fair-play e dignidade que é próprio do FC Porto”, afirma.

O pedido surge depois de incidentes junto à casa do antigo treinador. No primeiro, foram escritas as palavras "ingrato" e "traidor" num muro, o segundo terminou com agressão ao zelador do condomínio.