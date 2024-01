Yerry Mina “não terá muitos problemas em jogar no FC Porto”

Ricardo Figueiredo, olheiro do Everton durante uma época e meia, com Marco Silva, acredita que Yerry Mina “não tenha muitos problemas em jogar no FC Porto”, mas aponta dificuldades que o central possa enfrentar nos dragões.

O internacional colombiano tem sido associado aos dragões como potencial reforço durante o mês de janeiro e pode encaixar no futebol dos azuis e brancos.

“Penso que não estará muito longe do que o Sérgio Conceição gosta, porque é um jogador agressivo, perto do Pepe, mas falta-lhe velocidade. Ainda assim, acredito que não tenha muitos problemas em jogar no FC Porto”, explica o agora treinador, em entrevista a Bola Branca.

Apesar de o técnico de 34 anos, que se cruzou com Mina em Inglaterra, considerar que este seria uma “boa contratação”, alerta para as lesões que têm afetado o colombiano de 29 anos, que esta época tem apenas sete jogos realizados ao serviço da Fiorentina.

“Considerando que o FC Porto é uma equipa que tem muita bola, penso que seja uma boa aquisição. Teve problemas com lesões, pelo que pode ter dificuldades nesse capítulo”, explica.

No que diz respeito às caraterísticas do central de 1,95 metros, Ricardo Figueiredo compara Yerry Mina, em Portugal, a Morato ou Fábio Cardoso, ainda que “com mais qualidade técnica”.

“Muito forte fisicamente e nos duelos, tanto no chão como aéreos. Não é muito veloz, mas tem um bom posicionamento defensivo. Em relação ao jogo com os pés, é muito forte, no passe curto e no passe longo”, descreve, em declarações à Renascença.

Yerry Mina, de 29 anos, chegou há seis meses à Fiorentina, onde participou apenas em sete jogos. Antes, esteve cinco temporadas ao serviço do Everton, clube para onde se transferiu vindo do Barcelona, a troco de 30 milhões de euros.

O defesa central é 43 vezes internacional pela Colômbia, nas quais marcou sete golos. Fez parte da seleção colombiana que esteve no Campeonato do Mundo de 2018 e nas Copa América de 2016, 2019 e 2021.