Depois de Soyuncu, FC Porto vira-se para Yerry Mina

Yerry Mina é o novo alvo do FC Porto para reforçar o plantel em janeiro. Segundo o jornal "O Jogo", já existiram conversas entre os dragões e a Fiorentina.

O central colombiano, de 29 anos, tem sido pouco utilizado no clube italiano. Somou apenas 186 minutos em sete partidas disputadas esta época. Yerry Mina, que também é alvo do Flamengo e Besiktas, chegou a custar 30 milhões de euros ao Everton, em 2018/19, que o contratou ao Barcelona, clube no qual somou apenas seis jogos.

O central tem sido pouco utilizado nas últimas épocas, também marcadas por várias lesões. Desde 2021/22, ou seja, nas últimas duas épocas e meias, somou apenas 29 jogos.

O FC Porto esteve em negociações com o Atlético de Madrid por Soyuncu, mas o defesa preferiu regressar à Turquia e estará a caminho do Fenerbahçe. Gabriel Pereira, do Gil Vicente, e Lilian Brassier, do Brest.

Sérgio Conceição conta com apenas três centrais disponíveis. Marcano está a recuperar de uma grave lesão e David Carmo está de saída do clube, a caminho do Lyon ou Olympiakos. Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro são as únicas opções à disposição.