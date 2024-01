Sérgio Conceição: "O Moreirense é o campeão de inverno"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, escolhe o Moreirense como o "campeão de inverno" pela campanha feita até ao momento pelo recém-promovido à I Liga.

Em conferência de imprensa, o técnico fez a antevisão da receção aos cónegos, este sábado: "Se calhar, é o campeão de inverno. É mais do que evidente que tem sido uma equipa muito competente, que tem conquistado pontos e tem perdido poucos".

"Defensivamente trabalham muito bem, linhas muito juntas, jogadores humildes na sua capacidade de perceber o que têm de fazer quando têm e não têm bola. Jogadores que exploram bem a largura, com jogo interior muito forte. É um bom adversário e cabe-nos fazer o que trabalhámos e definimos como estratégia para ganhar", disse.

O Porto leva 25 golos apontados em 17 jornadas disputadas, mas Conceição não se preocupa demasiado com o registo ofensivo.

"Bastavam 34 golos para sermos campeões se não sofrêssemos nenhum. São coisas que vamos trabalhando. Também marcámos muitos na Liga dos Campeões. Os resultados mais volumosos que tivemos dão-nos indicação que estamos no caminho certo. Se pudermos fazer mais e marcar mais, ficamos contentes. Se ficar 1-0, interessa ganhar. Se perdermos, aí os adeptos não ficam satisfeitos. É preciso ter equilíbrio", explica.

Questionado sobre uma possível melhor fase dos dragões na temporada, Conceição remete para a recuperação das lesões.

"Com os jogadores disponíveis, tivemos estas duas vitórias. Se for para mudar porque houve um peditório para a igreja do FC Porto e tivermos de mudar à base do espetáculo, já não é bem assim. As coisas requerem trabalho. Temos o Galeno e o Francisco a jogar mais vezes. Não é de um momento para o outro que se estala o dedo e muda-se o sistema tático. Já mudámos a nossa forma de jogar mais de dez vezes nos últimos sete anos", diz.

Francisco Conceição, filho de Sérgio, vive momento de afirmação e explica que a época com pouca utilização no Ajax foi benéfica para o jovem avançado

"Essa travessia no deserto fez-lhe bem a todos os níveis. Cresceu como jogador e como homem. A qualidade está lá, mas isto é um meio muito competitivo. Somos postos à prova naquilo que é o nosso trajeto. Os jogadores têm de se cuidar bem, têm de se alimentar bem e têm de estar focados. Há tempo para tudo, desde família e amigos. Se o foco for outra coisa qualquer e só depois pensarem um pouco no futebol, aí as coisas são diferentes", alerta.

O FC Porto, terceiro classificado com 38 pontos, recebe o Moreirense, sexto com 29 pontos, no sábado, às 20h30, com relato na Renascença.