Jorge Nuno Pinto da Costa não desfaz tabu de candidatura às próximas eleições do FC Porto.

O líder dos dragões participou num jantar em Fanzeres, promovido pela comissão de apoio à sua recandidatura, mas não esclareceu se é candidato às próximas eleições dos azuis e brancos.

"Antes de pensar na minha recandidatura, o FC Porto teria de estar apurado para os oitavos da Liga dos Campeões, ter contas positivas e a academia pronta a avançar. Até lá, manter-me-ei no meu lugar, com o mesmo entusiasmo, a pensar em vencer e aumentar o número de taças no nosso museu", referiu.



Apesar disso, aproveitou para deixar a sua marca: "O momento do FC Porto é momento de pujança".

"Recordo o passado, mas não vivo no passado, o passado é para a história, temos de olhar para o presente e para o futuro, e o presente é pujante, desportivamente, diria, é brilhante, porque estamos a disputar os títulos em todas as modalidades que praticamos", referiu.

"Nestes quase 42 anos, e até outubro, tive a honra de vencer 2550 títulos nas modalidades praticadas, e tive a honra de presidir à direção de clube que nestes 40 anos venceu 68 títulos no futebol, 7 deles internacionais. Mas se isto é o passado, há o presente. Quando alguns criticam o valor das nossas equipas e jovens, queria lembrar que neste mandato que ainda não terminou, o FC Porto venceu oito títulos nacionais no futebol, o mesmo que Sporting, Benfica e SC Braga venceram, estamos empatados 8-8. Somos o único clube que dos sub-14 aos sub-19 está apurado para as fases finais dos campeonatos nacionais, o que demonstra o valor dos nossos preparadores, scouting, técnicos e talentos, é isto que me interessa, o presente, e relançar o futuro", elencou.

O FC Porto é "uma equipa que ganhou tanto [no futebol] como os 3 rivais juntos", lembrou o líder azul e branco.



Sobre as contas do clube, Pinto da Costa explica: "Dissemos que foi opção nossa neste trimestre ter resultado negativo para chegarmos aos oitavos de final da Champions, a única equipa portuguesa que lá está, e no final do ano iremos provar que o nosso raciocínio estava certo, porque as contas vão ser altamente positivas. Isso, obviamente, não será notícia, virá escondido na necrologia… mas foi a estratégia que traçámos a pensar no futuro do FC Porto".

De recordar que André Villas-Boas e Nuno Lobo são candidatos às próximas eleições do FC Porto.