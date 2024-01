Eleições no FC Porto. José Fernando Rio pode recandidatar-se, mas sem parte da sua antiga lista

Seis elementos da lista de José Fernando Rio na candidatura à presidência do FC Porto, em 2020, garantem que não vão integrar uma possível recandidatura do jurista este ano.

Rio anunciou, na quinta-feira, que existia uma grande probabilidade de voltar a candidatar-se à presidência.

"Desta vez, não me importo de ser de ser o último [a anunciar]. Tudo aquilo que me fez avançar há quatro anos mantém-se ou ainda se se agravou. O meu programa é atual, portanto obviamente que é uma grande probabilidade de novamente avançar para a candidatura à presidência do clube", disse, à TSF.

Numa carta aberta enviada à Renascença esta manhã, seis sócios que integraram a lista de Rio em 2020, entre os quais os vice-presidentes André Sousa Machado, José Correia, Nuno Nunes e Miguel Magalhães, para além de João Morais e Franciso Teles de Menezes, garantem que não farão parte do projeto.

"Decidimos hoje tornar público que, na presente data, não fazemos parte de qualquer lista candidata às próximas eleições do Futebol Clube do Porto nem é intenção de qualquer dos elementos deste grupo integrar uma hipotética candidatura do José Fernando Rio, pelo que a partir de hoje cada elemento será livre de seguir o caminho que entender e que melhor sirva a sua paixão pelo FC Porto", pode ler-se.

O grupo de seis sócios garante que nada "nunca foi articulado" com José Fernando Rio no sentido de uma eventual recandidatura e que o jurista "declarou publicamente, por diversas vezes" após o processo eleitoral em 2020, que "o projeto tinha terminado".

José Fernando Rio foi o segundo mais votado nas eleições de 2020, com 26,44% dos votos. Pinto da Costa foi reeleito com 68,65% e Nuno Lobo recebeu 4,9% dos votos.

As eleições do FC Porto estão marcadas para abril. Nuno Lobo repete candidatura, André Villas-Boas anunciou a sua na quarta-feira e Pinto da Costa mantém tabu em relação à sua intenção.