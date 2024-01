Conceição afasta equipa das eleições do Porto. "Vida associativa está ao rubro, mas não interfere"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garante que as eleições no clube não afetam a equipa. Em conferência de imprensa, o técnico reconhece o lado positivo "de partilhar ideias", mas não se mete na discussão.

"Não tenho nada a pedir [aos candidatos]. Estamos a falar de um clube em que a vida associativa está ao rubro, partilhar ideias e a discussão é importante. Estivemos tranquilos há quatro anos, continuamos igual. Há sempre muito ruído. Se não for o eleitoral, é outro qualquer. Estamos aqui para trabalhar. Somos empregados do clube, temos de servir o mesmo da melhor maneira".

Confrontado ainda com as críticas de André Villas-Boas à atual gestão do clube, Sérgio assume que "compreende as questões", mas não responde.

"O meu foco é o jogo de amanhã. Isso é o mais importante para mim", atira.

André Villas-Boas e Nuno Lobo são candidatos anunciados à presidência do FC Porto. Pinto da Costa manteve o tabú e não revelou a sua intenção de avançar para a recandidatura. José Fernando Rio também deverá apresentar candidatura.