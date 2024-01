Aloísio junta-se a Villas-Boas. "Os ciclos acabam para toda a gente"

Mais uma grande figura do FC Porto diz que é preciso mudar: Aloísio.

Na manhã seguinte ao anúncio da candidatura de André Villas-Boas, em declarações a Bola Branca, o histórico central brasileiro dos dragões considera que o atual opositor à liderança portista seria o mais indicado para protagonizar a mudança necessária.

Aloísio, gaúcho de 60 anos, sustenta que Villas-Boas conhece bem o clube.

"Tenho um grande respeito pelo presidente, mas os anos passam e os ciclos acabam para toda a gente. Apareceu um opositor a pensar diferente… Separando as coisas, talvez o Porto precise de uma mudança e de uma renovação de ideias. Talvez seja este o momento para que isso aconteça e a pessoa mais indicada seria o André, pelo conhecimento que tem do clube", refere o (também) antigo técnico azul e branco, enquanto adjunto, encerradas que foram as suas onze épocas como futebolista do emblema portista.

Em Bola Branca, a partir de S.Paulo, onde treina o Joseense do Estadual local, Aloísio diz compreender o aparecimento de André Villas-Boas na corrida à presidência. Acaba por ser benéfico para que "Pinto da Costa não se sinta cómodo".

"Ao nível da formação, se se quer criar jogadores para que depois o clube pssa vendê-los, tem que se valorizar os profissionais das camadas jovens. E não se faz isso. As remunerações dos treinadores são baixas. Não se tem qualidade na formação. Por isso, é dificil um jovem da equipa B ou dos juniores ser visto como uma referência na equipa principal. Seria uma das mudanças", faz notar o antigo futebolista.

Contratado ao Barcelona, Aloísio conquistou sete campeonatos, sete supertaças ou cinco Taças de Portugal no FC Porto. Foi capitão de equipa e trabalhou a seguir como técnico adjunto. Passou ainda por Sp. Braga e Gil Vicente.