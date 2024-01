David Carmo a caminho do Olympiacos por empréstimo com opção de compra

Romano diz que o acordo está praticamente fechado e que os documentos estão a ser preparados. O central português, de 24 anos, já se prepara para viajar para realizar exames médicos e assinar. A concretizar-se, será o reencontro com o compatriota Carlos Carvalhal, que o treinou no Braga.

David Carmo está a caminho do Olympiacos, avança o jornalista especialista no mercado de transferências Fabrizio Romano . Segundo a imprensa grega, está em causa um empréstimo com opção de compra.

David Carmo custou 20 milhões de euros ao FC Porto, na temporada passada, contudo, não conseguiu afirmar-se. Esta época, somava 12 jogos pela equipa principal dos dragões, depois de 15 em 2021/22. Em dezembro de 2023, foi despromovido à equipa B, devido a "mau comportamento".

"A nível disciplinar e desportivo, está abaixo do que queremos e tem de competir para mostrar ao treinador da equipa principal que pode ser opção", disse Sérgio Conceição, numa conferência de imprensa, em que confirmou que, "a nível disciplinar, houve um mau comportamento".



Já em janeiro, no dia 4, o treinador do FC Porto revelou que Pinto da Costa tinha recusado uma proposta pelo jovem defesa: "O presidente está aqui no Olival e estava a dizer-me que recusou agora uma situação de empréstimo, com opção de compra, pelo David Carmo."

Agora, contudo, Carmo parece mesmo estar de saída, para o Olympiacos, que desde o dia 5 de dezembro que é treinado por Carlos Carvalhal. O treinador que orientou o central no Braga de 2020/21 a 2021/22, épocas que levaram o FC Porto a pagar 20 milhões de euros por ele.