FC Porto renova contrato com Galeno até 2028

O FC Porto anunciou a renovação de contrato com Wenderson Galeno. O luso-brasileiro renova a ligação por mais duas épocas, até 2028.

O avançado de 26 anos fica com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Galeno chegou inicialmente ao FC Porto em 2016, proveniente do Grémio Anápolis, do Brasil. Após uma época e meia na qual jogou maioritariamente pela equipa B, seguiu para empréstimos no Portimonense e Rio Ave.

Assinou pelo Braga em definitivo em 2019 e jogou no Minho durante duas épocas e meia. Foi reforço dos dragões em janeiro de 2022 após a saída de Luis Díaz para o Liverpool. No total, leva 23 golos em 100 jogos disputados pelos dragões.