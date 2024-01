Sérgio Conceição. "Estamos aqui para dar luta"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogia a exibição dos seus jogadores contra o Sp. Braga.

"A base para se ganhar este jogo era essa solidez defensiva. Sabíamos do poderio do Sp. Braga dentro do processo ofensivo. É uma equipa positiva, que chega com muita gente na frente. Foi um jogo competente”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões considera que “a equipa tem estado sólida em todos os momentos do jogo e isso é importante para a nossa caminhada e para segunda volta”.

“Estamos aqui para dar luta e vamos atrás dos nossos objetivos. Ganhar o campeonato, chegar à final da Taça de Portugal e tentar conquistá-la e na Liga dos Campeões fazer o possível para chegar aos quartos”, acrescentou.

O FC Porto derrotou o Sp. Braga, por 2-0, com golos de Fábio Cardoso e Evanilson.