Conceição diz que FC Porto-Braga é jogo de candidatos ao título

O treinador do FC Porto fez a antevisão do jogo de domingo com o Braga. Sérgio Conceição espera um jogo difícil perante um “candidato ao título”.

“Espera-nos um jogo difícil como tem sido nos últimos anos, contra uma equipa cada vez mais assumida como candidata ao título. Cabe-nos fazer um bom jogo e principalmente ganhá-lo", disse Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Sobre as críticas de Vítor Baía, dirigente do FC Porto, às arbitragens, o técnico dos dragões propõe a divulgação dos áudios das conversas nos jogos.

“Há exemplos de outras equipas que, por vezes, vêm no final dos jogos falar de algumas trocas de palavras que acontecem durante o jogo. Isso é normal desde que não se ultrapasse determinado limite. Mas acho que seria bom para o futebol, quando metem os áudios cá para fora, no fundo aquilo que convém, se calhar era conveniente meter algumas conversas dos árbitros para os jogadores e dos jogadores para os árbitros. Aí iam perceber que não é fácil estar-se dentro de campo enquanto árbitro e enquanto jogador."

Questionado sobre as eleições no FC Porto, o técnico prefere ficar de fora da campanha.

"Toda a gente espera que o associado fique de parte agora e que fale o treinador do FC Porto, que está preocupado com o jogo de amanhã que é muito importante para a nossa caminhada", declarou.

Sérgio Conceição deixou ainda uma mensagem de apoio a Sven-Göran Eriksson, que foi seu treinador na Lázio e que luta atualmente contra um cancro em fase terminal.

"Foi um prazer enorme, foi um treinador marcante na minha carreira enquanto jogador. Um homem com uma educação acima da média, um fantástico líder, muito calmo e tranquilo. E que os jogadores adoravam. Ganhámos muitos títulos juntos e eu espero que a vitória mais importante da vida dele seja agora, estou a torcer para que isso aconteça, não só eu mas muita gente no futebol, independentemente da cor clubística."

O FC Porto - Sporting de Braga está marcado para domingo, às 20h30, no estádio do Dragão.

Os azuis e brancos ocupam o terceiro lugar, com 35 pontos, e os arsenalistas a quarta posição, com 33.