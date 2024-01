Baía não garante reforços para o Porto em janeiro e apoia recandidatura de Pinto da Costa

O vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, não garante reforços no mercado de transferências de janeiro e promete apoio a Pinto da Costa nas próximas eleições, apesar de ter sido convidado para o projeto de André Villas-Boas.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", o dirigente do clube assume que o mercado de inverno "é muito ingrato".

"É muito difícil de gerir os ativos porque estão todos nos seus clubes e os bons têm o seu preço. Temos a análise feita, os alvos definidos e vamos ver se é possível reforçar a equipa. Se não for possível é com estes jogadores que vamos para a guerra e não temos medo nenhum", disse.

Baía anuncia que Gonçalo Borges não vai deixar o clube em janheiro e abordou ainda o caso de David Carmo, atualmente radicado na equipa B após conflito no balneário com Pepe.

"Tem que ver com as regras internas do clube, do grupo de trabalho, do próprio treinador, do modus operandi do dia a dia. Está num contexto de competição, embora na equipa B, mas é um ativo que temos de prezar, de cuidar e ver o que iremos fazer até ao final do mês", explica.

Vítor Baía tem sido apontado como um possível sucessor de Pinto da Costa. Garante que "falaram com ele sobre essa possibilidade", até "o próprio presidente, porque achava que, se ele não fosse candidato, eu estava preparado".

"Disse ao meu presidente que estaria com ele até ao fim, que não passava pelos meus objetivos e pela minha cabeça deixar de estar com ele. Cumprindo os requisitos que ele colocou para que possa ser candidato às próximas eleições - como acredito que faremos - estão reunidas todas as condições para que ele possa continuar", diz.

André Villas-Boas será o grande opositor de Pinto da Costa nas próximas eleições do FC Porto, caso o atual presidente confirme a candidatura. Baía explica que foi convidado a fazer parte do projeto há seis anos.

"Em 2017/18, fui contactado por uma pessoa muito amiga, que tinha relações familiares com um dos mentores desse movimeto, a convidar-me para fazer parte do mesmo. Os mentores da campanha são o Antero Henrique e Raul Costa. Convidaram-me para fazer parte desse movimento, ao qual disse na altura que não", conclui.

FC Porto "prejudicado pelas arbitragens"

Vítor Baía comentou ainda a primeira volta do campeonato, que está prestes a terminar. O vice-presidente acredita que o Porto tem sido prejudicado por arbitragens e dá o exemplo do lance em que Di María encosta a cabeça no auxiliar frente ao Sporting de Braga, na última quarta-feira.

"Se fosse o nosso capitão, o Pepe, a colocar a cabeça em frente à testa de um auxiliar, como aconteceu, estava tudo tramado. Eram primeiras páginas e quase irradiado. E quase não apareceu, o que é ainda mais grave. Até na transmissão. Quando não aparece o lance e vemos apenas imagens fotográficas após o jogo terminar. Também é de uma gravidade incrível a forma como as pessoas são tratadas no FC Porto por comparação aos nossos rivais", atira.