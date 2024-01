​Pinto da Costa: "E vão 41 anos sem nenhum golpe de estado”

"Diziam que ia durar três meses e vão 41 anos sem nenhum golpe de estado”, disse o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, em entrevista ao Ponto PT.



Pinto da Costa considera que o segredo para a longevidade do seu mandato à frente dos dragões têm sido os sócios.

“O segredo? Tem sido os sócios, não houve aqui nenhum golpe de estado, já concorri em 15 eleições. Os sócios têm querido e acedo, e como gosto muito do FC Porto e de o ver a ganhar, e vai ganhando, já ganhamos 68 títulos e é isso que motiva, ganhar e encher o Museu", disse o presidente dos azuis e brancos.

Nesta entrevista, Pinto da Costa disse que ainda não tomou uma decisão sobre a recandidatura nas eleições deste ano.

"Se me candidatar é com o objetivo de pôr a equipa de futebol mais forte e a continuar a ganhar. Antes das eleições espero ter as contas em dia porque temos tido resultados já depois deste segundo semestre que vão permitir que aquele alarme com as contas desapareça”, declarou.

O presidente do FC Porto também falou da futura Academia do clube, um sonho que quer tornar realidade.

“Em terceiro lugar é a Academia, quero-a ver realmente ser uma realidade e espero que antes das eleições já seja uma coisa irreversível. Depois das máquinas estarem lá a funcionar já não vão parar. Ainda é muito cedo para decidir", sublinhou.