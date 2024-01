Sérgio Conceição queixa-se da ineficácia, em jogo "muito mal conduzido" pelo árbitro

Sérgio Conceição considera que faltou eficácia aos jogadores do FC Porto, no empate (1-1) no Bessa, esta sexta-feira, embora também aponte responsabilidades à equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador assume que os portistas "mais uma vez [foram] ineficazes em termos ofensivos".

"Houve situações mais que suficientes para ganharmos o jogo, numa partida em que sabíamos que o mais difícil seria fazer o golo. Fizemos, cinco minutos depois sofremos um golo pouco habitual na nossa equipa, numa bola parada, e fomos atrás da vitória. Fomos sempre mexendo no sentido de dar mais pendor ofensivo à equipa. O Boavista organizou-se bem defensivamente, foi muito agressivo, muitas faltas na parte final. Foi um jogo muito mal conduzido por parte da equipa de arbitragem, mas não podemos atribuir a isso o empate. Temos de olhar para a frente, o campeonato é longo e a margem de erro fica cada vez menor", diz.

Sérgio mostra-se "muito, muito, muito" insatisfeito com o golo sofrido e volta a queixar-se da arbitragem: diz que "o jogo estava constantemente parado" e que "nos últimos 20 minutos jogou-se muito pouco".

"Mas isto é o futebol português. Não vou dizer mais nada, porque já sei como é o futebol português. Não vale a pena estar aqui, porque vão dizer que me estou a desculpar com a arbitragem ou que o adversário fez antijogo. Não é. O Boavista organizou-se bem defensivamente. Parabéns ao Boavista, parabéns pelo empate, que é importante para a caminhada deles, nós tínhamos de fazer mais e meter a bola na baliza", admite.

Contestação dos adeptos "é normal"

No final da partida, os adeptos do Porto assobiaram os jogadores e ouviram-se cânticos de "palhaços, joguem à bola". Para Sérgio Conceição, que diz entender a frustração da massa adepta, "não há nada a dizer".

"Estou 100% com os meus jogadores. Os adeptos do FC Porto têm todo o direito, porque foram incansáveis durante os 101 minutos, de, no final, se estão insatisfeitos, manifestar essa insatisfação. É normal num clube grande. É extremamente difícil para nós, não há ninguém com maior insatisfação que nós. Mas é normal, aplaudem-nos do primeiro ao último minuto e no final expressam a insatisfação", assume o treinador.

Com este empate, o FC Porto fica a cinco pontos do líder, o Sporting, e pode ser alcançado pelo Braga no terceiro lugar. Ainda assim, Sérgio Conceição não perde a esperança na conquista do campeonato.

"Já estivemos a sete e fomos campeões, já tivemos sete de vantagem e não fomos. É preciso mais de toda a gente. Se todos nós tentarmos ser um bocadinho melhores diariamente, com certeza no final vamos estar mais felizes do que estamos hoje", sublinha o técnico portista.