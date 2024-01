Sérgio destaca "inteligência" das prioridades de Villas-Boas

Sérgio Conceição elogia as prioridades de André Villas-Boas, em período de contagem decrescente para as eleições à presidência do FC Porto.

Em entrevista ao "Jornal de Notícias", o candidato (só falta a oficialização formal) disse que "2024 deve ficar marcado pelo título de campeão nacional do FC Porto e não pela escolha do seu próximo presidente", pelo que garantiu "respeitar os 'timings' da época desportiva".

Sérgio deu "uma vista de olhos muito rápida" à peça e gostou: "O que me saltou à vista foi que a época desportiva é extremamente importante para agora estar com outros temas em cima da mesa, foi algo assim que ele disse e foi a única coisa que retirei com verdadeira atenção."

"Quem gosta verdadeiramente do FC Porto tem de perceber, e pegando no que o André disse, com toda a inteligência, que a época desportiva é mais importante que todo o ruído que se possa criar à volta", acrescenta.

No Bessa em busca de continuidade

O treinador assume que o Porto continua "à procura de continuidade" nos resultados e que "se possa ganhar mesmo com mais dificuldade". Nova oportunidade de o conseguir é no Bessa, frente ao Boavista.

O dérbi da jornada 16 da I Liga afigura-se como um jogo complicado, frente a um adversário "de valia", apesar de as panteras negras não vencerem há oito jogos: "O momento das equipas não é relevante."

"O Boavista começou muito bem a época, agora não estão tão bem, mas nós também temos esse problema. É um dérbi da nossa cidade e isso traz sempre dificuldades, aliado à qualidade do Boavista. Temos de perceber os pontos fortes e frágeis do adversário, o que fazem com bola, que dificuldades tiveram sem bola nos últimos jogos, tendo em conta os processos que o Ricardo [Paiva] tenta implementar", vinca.

O Porto tem pela frente uma série de quatro jogos "extremamente importantes": Boavista, depois Estoril para a Taça de de Portugal, e Sporting de Braga e Moreirense em casa, a contar para o campeonato.

Sem Taremi nem Zaidu, destacados pelo Irão para a Taça da Ásia e pela Nigéria para o CAN, respetivamente, Sérgio Conceição assinala que "a ausência de um é o momento para outros aparecerem e terem o protagonismo que não teriam de outra maneira".

Finanças do Boavista não influenciam

Os problemas financeiros do Boavista, com salários em atraso, não afetarão a equipa da casa, no entender de Sérgio Conceição.

Já tive situações em equipas onde trabalhei em que tivemos, infelizmente, o mesmo problema. Não é benéfico para ninguém. Mas a maior vitamina que os jogadores podem ter não é o salário em dia. Isso é importante antes e depois do jogo, mas durante o jogo? Jogar contra um FC Porto, um Benfica, um Sporting ou um Braga? As equipas que estão no topo da tabela? Essa é a maior vitamina. Vão estar super motivados para dar uma resposta positiva e fazer o que o treinador lhes pede", garante.

Por isso, o lado financeiro "não será uma mais-valia" para o FC Porto.

O Boavista-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Bessa. O dérbi da cidade do Porto, da 16.ª jornada da I Liga, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.