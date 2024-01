Sérgio destaca "inteligência" das prioridades de Villas-Boas

Sérgio Conceição elogia as prioridades de André Villas-Boas, em período de contagem decrescente para as eleições à presidência do FC Porto.

Em entrevista ao "Jornal de Notícias", o candidato (só falta a oficialização formal) disse que "2024 deve ficar marcado pelo título de campeão nacional do FC Porto e não pela escolha do seu próximo presidente", pelo que garantiu "respeitar os 'timings' da época desportiva".

Sérgio deu "uma vista de olhos muito rápida" à peça e gostou: "O que me saltou à vista foi que a época desportiva é extremamente importante para agora estar com outros temas em cima da mesa, foi algo assim que ele disse e foi a única coisa que retirei com verdadeira atenção."

"Quem gosta verdadeiramente do FC Porto tem de perceber, e pegando no que o André disse, com toda a inteligência, que a época desportiva é mais importante que todo o ruído que se possa criar à volta", acrescenta.

O treinador assume que o Porto continua "à procura de continuidade" nos resultados e que "se possa ganhar mesmo com mais dificuldade".

(em atualização)