Sérgio Conceição deitou 45 milhões ao lixo? "É mentira"

Sérgio Conceição atira-se a quem o acusa de ter deitado 45 milhões de euros ao lixo, face à despromoção de David Carmo à equipa B e às saídas de Gabriel Veron e Fran Navarro.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto denuncia o "chorrilho de mentiras diárias" que o deixa "estupefacto":

"Ouvi na televisão que detei ao lixo 45 milhões. São notícias enganadoras, mentirosas, que ditas muitas vezes até parecem verdade. O Carmo e o Veron vieram há dois anos para aqui. Os nossos gastos foram sempre menores do que as vendas. Quando dizem que um jogador está 'morto', como um Fran Navarro ou um David Carmo, é mentira. O Navarro veio este ano, não encontrou espaço, e eu achei que para a evolução dele, como noutras alturas houve outros jogadores... Caso do Vitinha, que esteve emprestado ao Wolverhampton, voltou e foi uma venda fantástica. David Carmo está a competir está na equipa B. Veron foi emprestado com a perspetiva de melhorar o rendimento e perceber que para um jogador ter sucesso é preciso mais que um simples treino."

"Não sou dirigente, scout, empresário ou assessor de imprensa destes empresários que metem estas notícias cá para fora e dá jeito, porque neste momento neste clube há muita confusão e muita mentira em que se dá um ênfase muito grande a cada desaire e se abafa as vitórias. Acabámos o ano civil de 2023 com 87 pontos, o Benfica 86 e o Sporting menos ainda. Ninguém frisa nada disso, frisam que o Sérgio Conceição deitou 45 milhões para o lixo. É pura mentira", acrescenta.

Sérgio Conceição assinala que, entre prémios das competições europeias e vendas, nos sete anos como treinador, rendeu 900 milhões de euros ao FC Porto. Em compras, o clube gastou 250 milhões.

"Dá um positivo de 650 milhões de euros. Vim preparado porque é tanta a mentira que vale a pena desmistificar. É o 'Transfermarkt' [portal especializado no mercado] que o diz, não eu. Fora os títulos que ganhámos. Não é por acaso que sou o reinador mais titulado da história do FC Porto, mas isso não me deixa descansado. Os verdadeiros sócios querem é a vitória amanhã no Bessa e o título no final da época. Não os pseudo adeptos. Quem for minimamente inteligente percebe o porquê de estas notícias virem cá para fora e por que razão o alvo número 1 é o Sérgio Conceição", atira.

(em atualização)