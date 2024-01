Sérgio Conceição deitou 45 milhões ao lixo? "É mentira"

"Não sou dirigente, scout, empresário ou assessor de imprensa destes empresários que metem estas notícias cá para fora e dá jeito, porque neste momento neste clube há muita confusão e muita mentira em que se dá um ênfase muito grande a cada desaire e se abafa as vitórias. Acabámos o ano civil de 2023 com 87 pontos, o Benfica 86 e o Sporting menos ainda. Ninguém frisa nada disso, frisam que o Sérgio Conceição deitou 45 milhões para o lixo. É pura mentira", acrescenta.

"Vi na televisão que deitei ao lixo 45 milhões. São notícias enganadoras, mentirosas, que ditas muitas vezes até parecem verdade. O Carmo e o Veron vieram há dois anos para aqui. Os nossos gastos foram sempre menores do que as vendas. Quando dizem que um jogador está 'morto', é mentira. O Navarro veio este ano, não encontrou espaço, e eu achei que para a evolução dele, como noutras alturas houve outros jogadores... Caso do Vitinha, que esteve emprestado ao Wolverhampton, voltou e foi uma venda fantástica. David Carmo está a competir na equipa B. Veron foi emprestado com a perspetiva de melhorar o rendimento e perceber que para um jogador ter sucesso é preciso mais que um simples treino."

Lucro de 650 milhões na "Era Conceição"



Sérgio Conceição assinala que, entre prémios das competições europeias e vendas, nos sete anos como treinador, rendeu 900 milhões de euros ao FC Porto. Em compras, o clube gastou 250 milhões. Dá um saldo positivo de 650 milhões de euros, de acordo com as contas do técnico.

"Vim preparado porque é tanta a mentira que vale a pena desmistificar. É o 'Transfermarkt' [site especializado no mercado] que o diz, não eu. Fora os títulos que ganhámos. Não é por acaso que sou o reinador mais titulado da história do FC Porto, mas isso não me deixa descansado. Os verdadeiros sócios querem é a vitória amanhã [sexta-feira] no Bessa e o título no final da época. Não os pseudo adeptos. Quem for minimamente inteligente percebe o porquê de estas notícias virem cá para fora e por que razão o alvo número 1 é o Sérgio Conceição", atira.

