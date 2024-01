FC Porto recusa proposta de empréstimo com opção de compra por David Carmo

Sérgio Conceição revela que Pinto da Costa recusou uma proposta de empréstimo com opção de compra por David Carmo.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto defende as suas opções relativamente ao central, que "veio do Braga extremamente jovem e está num processo de evolução".

"Agora querem fazer dele vítima. Está a competir, não está 'morto'. Está a passar por um mau momento, a sua prestação diária tem de vir cá para cima e está a competir num contexto diferente, mas está cá. Aliás, eu até posso confidenciar e ele não vai ficar aborrecido comigo: o presidente está aqui no Olival comigo e estava a dizer-me que recusou agora uma situação de empréstimo, com opção de compra, pelo David Carmo", adianta.

Ou seja, reitera Sérgio Conceição, "há um processo de adaptação, uns mais rápidos e outros menos".

