FC Porto recusa proposta de empréstimo com opção de compra por David Carmo

"Agora querem fazer dele vítima. Está a competir, não está 'morto'. Está a passar por um mau momento, a sua prestação diária tem de vir cá para cima e está a competir num contexto diferente, mas está cá. Aliás, eu até posso confidenciar e ele não vai ficar aborrecido comigo: o presidente está aqui no Olival e estava a dizer-me que recusou agora uma situação de empréstimo, com opção de compra, pelo David Carmo", adianta.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto defende a despromoção à equipa B do defesa-central, que "veio do Braga extremamente jovem e está num processo de evolução".

Rui Santos, antigo treinador do central no Braga, (...)

Uma espécie de tábua de salvação para David Carmo, duas semanas depois de Sérgio Conceição ter dito que, "a nível disciplinar e desportivo", o central estava "abaixo" do que lhe é exigido no FC Porto.



David Carmo custou 20 milhões de euros ao FC Porto, na temporada passada, contudo, tarda em afirmar-se. Esta época, tem 12 jogos pela equipa principal dos dragões, depois de 15 em 2021/22. Em dezembro de 2023, foi despromovido à equipa B, devido a "mau comportamento".

Palavras de Sérgio Conceição na antevisão da visita ao Boavista, na sexta-feira, às 18h45, a contar para a 16.ª jornada do campeonato. O dérbi da cidade do Porto, no Estádio do Bessa, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.